Джерело: у "дорожніх картах" ЄС для України та Молдови не буде дати завершення переговорів

"Дорожні карти", які Європейська комісія готує для України та Молдови в межах пакета розширення ЄС на 2026 рік, який планують презентувати 4 листопада, не міститимуть орієнтовних дат завершення переговорів про їх вступ до Євросоюзу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

У "дорожніх картах" для України та Молдови не планують вказувати конкретні дати, до яких ці країни мають завершити переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу.

"Станом на зараз для України та Молдови не планується встановлювати жодних дат можливого завершення переговорів про вступ до ЄС", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Інше джерело уточнило, що за тиждень, який передує оприлюдненню пакета розширення, підходи до формування дорожніх карт можуть змінитися, тому "жодну версію зараз не можна вважати остаточною".

Нагадаємо, Єврокомісія планує презентувати пакет розширення у середу, 4 листопада.

Отримана "ЄвроПравдою" інформація спростовує поширену ЗМІ напередодні новину про те, що "дорожня карта" на шляху членства України в ЄС передбачає завершення переговорів у кінці 2029 року.

Раніше віцепремʼєр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна планує завершити реформи для вступу до ЄС до кінця 2027 року.

Також напередодні стало відомо, що Молдова хоче завершити переговори про вступ до ЄС до 2028 та вступити в 2030 році.