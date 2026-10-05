Молдова хоче завершити переговори про вступ до ЄС до 2028 та вступити в 2030

Молдова працює над тим, щоб до початку 2028 року завершити технічну роботу щодо переговорів про вступ до ЄС з тим, щоб Молдова була готова до членства у 2030 році.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив премʼєр-міністр Молдови Василе Тофан після завершення Ради асоціації Молдова-ЄС у Брюсселі 5 жовтня.

Молдова хоче вступити в ЄС у 2030 році, і завершити перемовини про вступ до початку 2028 року.

"Наша мета – завершити технічну роботу, необхідну для завершення переговорів, до початку 2028 року та підготувати Молдову до членства до 2030 року. Це амбітний графік", – заявив Тофан.

Він нагадав, що цього літа були відкриті кластери 1 і 6 для Молдови.

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити решту кластерів до кінця року та вчасно виконати проміжні критерії", – підкреслив премʼєр.

"Ми не просимо про нижчі стандарти чи коротші шляхи. Ми віримо в передбачуваний процес, заснований на досягненнях, у якому прогрес у реформах супроводжується прогресом у переговорах", – додав Василе Тофан.

"Європейська правда" з посиланням на єврокомісарку з розширення Марту Кос вже повідомляла про наміри Молдови завершити технічну частину перемовин про вступ у 2028 році.

Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова (так само, як і Україна) відкрили переговори за 6-им кластером щодо зовнішньополітичних зв’язків та політики безпеки і оборони.

ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.