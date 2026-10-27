Источник: в "дорожных картах" ЕС для Украины и Молдовы не будет указана дата завершения переговоров

"Дорожные карты", которые Европейская комиссия готовит для Украины и Молдовы в рамках пакета расширения ЕС на 2026 год, который планируется представить 4 ноября, не будут содержать ориентировочных дат завершения переговоров об их вступлении в Евросоюз.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.

В "дорожных картах" для Украины и Молдовы не планируется указывать конкретные даты, к которым эти страны должны завершить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз.

"На данный момент для Украины и Молдовы не планируется устанавливать какие-либо даты возможного завершения переговоров о вступлении в ЕС", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Другой источник уточнил, что за неделю, предшествующую обнародованию пакета расширения, подходы к формированию "дорожных карт" могут измениться, поэтому "ни одну версию сейчас нельзя считать окончательной".

Напомним, Еврокомиссия планирует представить пакет по расширению в среду, 4 ноября.

Полученная "ЕвроПравдой" информация опровергает распространенную СМИ накануне новость о том, что "дорожная карта" на пути к членству Украины в ЕС предусматривает завершение переговоров в конце 2029 года.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что Украина планирует завершить реформы для вступления в ЕС к концу 2027 года.

Также накануне стало известно, что Молдова хочет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году и вступить в 2030 году.