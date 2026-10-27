Польські військові загубили дрон, тепер попереджають громадян

Військова жандармерія Польщі повідомила про втрату дрона під час випробувальних польотів на полігоні в Устці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Безпілотник впав у Балтійське море приблизно за шість кілометрів від берега. Служби попереджають, що морські течії та вітер можуть перенести апарат у бік узбережжя, і закликають не торкатися знайденого пристрою.

Інцидент стався 24 жовтня близько 9:35 під час випробувальних польотів, що проводилися цивільною компанією на полігоні в Устці. Дрон типу Alpha Wing впав у Балтійське море внаслідок відмови двигуна.

Як повідомила Військова жандармерія, апарат не був озброєний і не мав бойових характеристик.

Польська військова жандармерія нещодавно заявила про виявлення літального апарата, який належить союзних військ однієї з країн НАТО, у Підкарпатському воєводстві.

13 жовтня у вівторок на пляжі в Карві в Поморському воєводстві було знайдено уламки дрона – йдеться про польський експериментальний дрон з Інституту військової авіаційної техніки.