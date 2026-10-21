У Польщі виявили навчальний літальний апарат союзних військ НАТО

Польська військова жандармерія заявила про виявлення літального апарата, який належить союзних військ однієї з країн НАТО, у Підкарпатському воєводстві.

Про це йдеться у заяві у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Зазначається, що військовослужбовці союзних військ однієї з країн НАТО, які беруть участь у навчаннях у Польщі, втратили зв’язок із літальним апаратом 21 жовтня приблизно о 16:45.

Повітряне судно, падіння якого не спричинило загрози життю та здоров’ю людей і не призвело до пошкодження інфраструктури, виявили в населеному пункті Виджа Підкарпатського воєводства.

Як повідомляється, польська військова жандармерія разом з іншими службами забезпечує охорону місця падіння навчального літального апарата.

Після проведення огляду місця події об’єкт повернуть союзним військам.

Цього дня у польському місті Любачів, неподалік від кордону з Україною, знайшли невідомий літальний об’єкт, схожий на дрон, у зв’язку з чим мешканців частини навколишніх будинків евакуювали.

Нагадаємо, в одному з воєводств Польщі у понеділок, 19 жовтня, знайшли фрагменти повітряних куль невідомого походження.

13 жовтня у вівторок на пляжі в Карві в Поморському воєводстві було знайдено уламки дрона – йдеться про польський експериментальний дрон з Інституту військової авіаційної техніки.