Польские военные потеряли дрон, теперь предупреждают граждан

Военная жандармерия Польши сообщила о потере дрона во время испытательных полётов на полигоне в Устке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Беспилотник упал в Балтийское море примерно в шести километрах от берега. Службы предупреждают, что морские течения и ветер могут перенести аппарат в сторону побережья, и призывают не прикасаться к найденному устройству.

Инцидент произошел 24 октября около 9:35 во время испытательных полетов, проводимых гражданской компанией на полигоне в Устке. Дрон типа Alpha Wing упал в Балтийское море в результате отказа двигателя.

Как сообщила Военная жандармерия, аппарат не был вооружен и не обладал боевыми характеристиками.

Польская военная жандармерия недавно заявила об обнаружении летательного аппарата, принадлежащего войскам одной из стран НАТО, в Подкарпатском воеводстве.

13 октября, во вторник, на пляже в Карве в Поморском воеводстве были найдены обломки дрона – речь идет о польском экспериментальном дроне из Института военной авиационной техники.