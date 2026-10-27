Президент Фінляндії заявив, що дзвінок Путіну готували спільно з Україною

Президент Фінляндії Александр Стубб у вівторок розповів про телефонну розмову, яку він разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре провів раніше цього дня з правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Стубб розповів про цю розмову перед своїм виступом у Північній раді у парламенті.

"Розмова тривала близько півтори години і стала продовженням зустрічі в Осло, яку ми провели 20 жовтня. Розмова відбулася у співпраці з Україною", – сказав президент Фінляндії.

Стубб також зазначив, що про цю розмову заздалегідь було повідомлено ключовим союзникам.

"Перед розмовою ми поінформували ключових союзників, зокрема всі країни Північної ради, а також повідомили про зміст розмови після її завершення", – заявив він.

Стубб зазначив, що після розмови президенту Зеленському також було надано приблизно 30-хвилинний звіт про її перебіг.

"Ми обговорили ключові питання та повідомлення, які ми узгодили попереднього вечора перед дзвінком", – сказав Стубб.

Він також дав стислий опис характеру розмови з Путіним.

"Розмова з президентом Путіним була професійною та прямою", – зазначив Стубб.

Крім того, президент обґрунтував необхідність дзвінка.

"Прем’єр-міністр Стьоре і я вважали важливим, щоб прикордонні держави, такі як Фінляндія та Норвегія, прояснили питання, які можуть призвести до непорозумінь. А також передали б президенту Російської Федерації прямі повідомлення з точки зору країн Північної Європи, зокрема Фінляндії та Норвегії", – зазначив він.

Стубб зазначив, що Норвегія та Фінляндія й надалі підтримуватимуть Україну та докладатимуть зусиль для досягнення тривалого й справедливого миру.

"Тепер прокладено шлях до зустрічі за участю США, України, Росії та європейських країн, яка відбудеться в Абу-Дабі в листопаді", – заявив він.

Як відомо, у вівторок президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.