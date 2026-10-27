Президент Финляндии заявил, что звонок Путину готовили вместе с Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб во вторник рассказал о телефонном разговоре, который он вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провел ранее в тот же день с правителем России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Стубб рассказал об этом разговоре перед своим выступлением на Северном совете в парламенте.

"Разговор длился около полутора часов и стал продолжением встречи в Осло, которую мы провели 20 октября. Беседа состоялась в сотрудничестве с Украиной", – сказал президент Финляндии.

Стубб также отметил, что об этой беседе заранее сообщили ключевым союзникам.

"Перед беседой мы проинформировали ключевых союзников, в частности все страны Северного совета, а также сообщили о содержании беседы после ее завершения", – заявил он.

Стубб отметил, что после разговора президенту Зеленскому также был представлен примерно 30-минутный отчет о его ходе.

"Мы обсудили ключевые вопросы и месседжи, которые мы согласовали накануне вечером перед звонком", – сказал Стубб.

Он также кратко описал характер разговора с Путиным.

"Беседа с президентом Путиным была профессиональной и прямой", – отметил Стубб.

Кроме того, президент обосновал необходимость звонка.

"Премьер-министр Стёре и я считали важным, чтобы приграничные государства, такие как Финляндия и Норвегия, прояснили вопросы, которые могут привести к недоразумениям. А также передали бы президенту Российской Федерации прямые сообщения с точки зрения стран Северной Европы, в частности Финляндии и Норвегии", – отметил он.

Стубб отметил, что Норвегия и Финляндия и в дальнейшем будут поддерживать Украину и прилагать усилия для достижения прочного и справедливого мира.

"Теперь проложен путь к встрече с участием США, Украины, России и европейских стран, которая состоится в Абу-Даби в ноябре", – заявил он.

Как известно, во вторник президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.