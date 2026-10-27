Хакери викрали дані близько 750 тисяч мешканців Молдови

У Молдові хакери викрали з урядових систем дані приблизно 750 тисяч жителів.

Про це повідомляє Realitatea з посиланням на Агентство з питань електронного урядування, інформує "Європейська правда".

Представники агентства також зазначають, що загалом хакери намагалися вкрасти дані приблизно мільйона осіб.

Атаки тривали в період з 19 по 23 жовтня. Після виявлення інциденту Агентство з питань електронного урядування доручило провести перевірку 82 цифрових сервісів і тимчасово призупинило їхню роботу.

За словами відповідальних осіб, ці заходи дозволили локалізувати атаку та запобігти подальшому компрометуванню систем.

Як зазначили в агентстві, 23 жовтня об 11:30 несанкціоноване виведення даних було зупинено.

Водночас 82 державні сервіси та понад 30 інформаційних систем і панелей адміністрування було відключено з профілактичною метою. Відповідальні установи були проінформовані та отримали технічні рекомендації щодо усунення вразливостей.

25 жовтня, близько 02:00, фахівці виявили та заблокували нову спробу злому кількох державних онлайн-сервісів. Про інші невдалі спроби було повідомлено 27 жовтня, близько 07:00.

"За попередніми оцінками, було несанкціоновано викрадено набори даних, що стосуються приблизно 750 тисяч ідентифікаторів IDNP", – повідомляє Агентство з електронного урядування.

Як зазначено, інформація, що зазнала витоку, включає ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, дата та місце народження), дані про членів сім’ї першого ступеня споріднення, статус застрахованої особи, сімейного лікаря, соціальні допомоги, пенсії, інвалідність, водійські права, фотографію, транспортні засоби та компанії, що перебувають у власності або під управлінням, а також фінансову інформацію, включаючи IBAN, податкову заборгованість та історію платежів MPay.

Посадовці заявляють, що основний ризик полягає у використанні даних для спроб шахрайства та маніпуляцій в інтернеті, і закликають громадян до пильності.

У ході розслідувань не було виявлено несанкціонованих змін даних у державних реєстрах.

Щоб запобігти ризикам, громадянам слід бути пильними щодо підозрілих дзвінків, SMS та електронних листів, не переходити за сумнівними посиланнями, перевіряти будь-яку інформацію, що їм надається, та не дозволяти здійснювати платежі на прохання незнайомих осіб.

Нещодавно уряди, міські адміністрації та інші установи в країнах Європи в профілактичних цілях відключили свої вебсайти після того, як розробники мови програмування PHP повідомили, що виявили дві критичні вразливості.

Також писали, що хакери атакували інформаційні системи Палати депутатів Італії, зачепивши поштові скриньки багатьох парламентарів та електронну пошту прем’єрки Джорджі Мелоні.