Хакеры похитили данные около 750 тысяч жителей Молдовы

В Молдове хакеры похитили из правительственных систем данные примерно 750 тысяч жителей.

Об этом сообщает Realitatea со ссылкой на Агентство по вопросам электронного правительства, сообщает "Европейская правда".

Представители агентства также отмечают, что в целом хакеры пытались похитить данные примерно миллиона человек.

Атаки продолжались в период с 19 по 23 октября. После выявления инцидента Агентство по вопросам электронного правительства поручило провести проверку 82 цифровых сервисов и временно приостановило их работу.

По словам ответственных лиц, эти меры позволили локализовать атаку и предотвратить дальнейшую компрометацию систем.

Как отметили в агентстве, 23 октября в 11:30 несанкционированный вывод данных был остановлен.

В то же время 82 государственных сервиса и более 30 информационных систем и панелей администрирования были отключены в профилактических целях. Ответственные учреждения были проинформированы и получили технические рекомендации по устранению уязвимостей.

25 октября, около 02:00, специалисты обнаружили и заблокировали новую попытку взлома нескольких государственных онлайн-сервисов. О других неудачных попытках было сообщено 27 октября, около 07:00.

"По предварительным оценкам, были несанкционированно похищены наборы данных, касающиеся примерно 750 тысяч идентификаторов IDNP", – сообщает Агентство по электронному правительству.

Как указано, утечка информации включает идентификационные данные (фамилия, имя, дата и место рождения), данные о членах семьи первой степени родства, статусе застрахованного лица, семейного врача, социальные пособия, пенсии, инвалидность, водительские права, фотографию, транспортные средства и компании, находящиеся в собственности или под управлением, а также финансовую информацию, включая IBAN, налоговую задолженность и историю платежей MPay.

Чиновники заявляют, что основной риск заключается в использовании данных для попыток мошенничества и манипуляций в интернете, и призывают граждан к бдительности.

В ходе расследований не было выявлено несанкционированных изменений данных в государственных реестрах.

Чтобы предотвратить риски, гражданам следует проявлять бдительность в отношении подозрительных звонков, SMS и электронных писем, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять любую предоставляемую им информацию и не разрешать осуществлять платежи по просьбе незнакомых лиц.

Недавно правительства, городские администрации и другие учреждения в странах Европы в профилактических целях отключили свои веб-сайты после того, как разработчики языка программирования PHP сообщили, что обнаружили две критические уязвимости.

Также сообщалось, что хакеры атаковали информационные системы Палаты депутатов Италии, что затронуло почтовые ящики многих парламентариев и электронную почту премьер-министра Джорджи Мелони.