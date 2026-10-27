В Італії повідомили про хакерську атаку на парламент, постраждала електронна пошта Мелоні

Хакери атакували інформаційні системи Палати депутатів Італії, зачепивши поштові скриньки багатьох парламентарів та електронну пошту прем’єрки Джорджі Мелоні.

Про це повідомляє ANSA, передає "Європейська правда".

Як зазначається, атака на IT-системи нижньої палати італійського парламенту, яка сталася останніми днями, охопила всю систему, проте технічні фахівці тримають ситуацію під контролем.

Джерела в офісі прем’єр-міністерки повідомили, що хакери атакували й електронну поштову скриньку Мелоні, однак йдеться не про ту пошту, яку вона використовує для урядового листування.

"Це питання не має характеру надзвичайної ситуації – і воно виникає щодня", – підкреслили джерела в Палаті депутатів Італії.

Ті самі джерела уточнюють, що "були вжиті всі заходи захисту, у тому числі у співпраці з Агентством національної кібербезпеки (ACN)". Ці заходи можуть передбачати тимчасове відключення деяких функцій інформаційних систем, згідно з усталеною практикою. Крім того, з’ясувалося, що протягом останніх кількох днів посилилися аналогічні спроби атак та тиску на інформаційні системи інших національних, європейських та міжнародних інституцій.

Нещодавно уряди, міські адміністрації та інші установи в країнах Європи в профілактичних цілях відключили свої вебсайти після того, як розробники мови програмування PHP повідомили, що виявили дві критичні вразливості.

Також писали, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" підтвердила, що минулого місяця стала мішенню хакерської атаки, яка призвела до витоку 421 тисячі електронних листів з її поштових акаунтів.

У жовтні масштабна кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі продуктами харчування.