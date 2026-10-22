По всій Європі відключають держсайти через виявлену вразливість

Уряди, міські адміністрації та інші установи в країнах Європи в профілактичних цілях відключили свої вебсайти після того, як розробники мови програмування PHP повідомили, що виявили дві критичні вразливості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розробники мови програмування PHP у середу випустили термінові виправлення, що усувають вразливості, які приховувалися в їхньому програмному забезпеченні протягом багатьох років, доки їх не виявили за допомогою штучного інтелекту, і заявили, що всім користувачам "рекомендується негайно оновити програмне забезпечення".

Оскільки технологічні компанії попередили, що деякі хакери вже використовують ці вразливості, державні установи по всій Європі, серед інших, відключили свої сайти як запобіжний захід.

Агентства з кібербезпеки по всьому світу закликають користувачів PHP негайно оновити програмне забезпечення або відключити вебсайти доти, доки не будуть встановлені виправлення.

Навіть голландське агентство з кібербезпеки відключилося від мережі, заявивши, що зробило це як запобіжний захід через уразливості.

Оператор онлайн-енциклопедії Вікіпедія також повідомив, що відключив невизначену кількість систем доти, доки їх не вдасться безпечно виправити, а "Інтернет-архів" – велика онлайн-бібліотека – заявив, що також ненадовго відключився від мережі для усунення проблеми.

У Нідерландах кілька організацій наслідували приклад Національного центру кібербезпеки та відключили загальнодоступні вебсайти, зокрема сайт порту Роттердама, урядовий портал Overheid.nl, сайт національної футбольної асоціації KNVB, сайти п’яти найбільших політичних партій країни та сайти кількох лікарень.

Данська муніципальна ІТ-компанія Kombit повідомила, що відключила кілька сервісів, зокрема національну платформу для зв’язку зі школами.

Збої були ще масштабнішими у Фінляндії, де державний постачальник ІТ-послуг Valtori заявив, що державні мережеві сервіси було відключено "як запобіжний захід". Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що перевело всі свої вебсайти в режим профілактичного обслуговування.

У середу, 21 жовтня, абоненти операторів мобільного зв'язку Orange та Sosh по всій Франції зіштовхнулися з труднощами у доступі до мобільних послуг; у компанії Orange визнали зброї в роботі.

Цього місяця повідомлялось, що хакери зламали реєстр населення в Данії та отримали доступ до персональних даних мільйонів людей.