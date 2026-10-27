Новий прем’єр Румунії висловився про можливе об’єднання з Молдовою

Новий румунський прем’єр Лука Нікулеску вважає, що можливе об’єднання Молдови з Румунією залежить від волі громадян обох держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Нікулеску сказав в інтерв’ю TVR Moldova під час візиту до Кишинева.

Прем’єр наголосив, що наразі пріоритетом є зміцнення відносин між двома державами та наближення Молдови до Європейського Союзу.

"Між нашими країнами існує багато зв’язків, і, звісно, це дискусія, яка ведеться і може вестися навіть у деяких складних ситуаціях. Я дуже чітко заявляю, що це станеться тоді, коли громадяни обох держав цього захочуть. Поки що ми прагнемо зблизити Румунію з Республікою Молдова, а ще більше – Республіку Молдова з Європейським Союзом, налагодити ці мости та створити зв’язки між нами", – заявив Нікулеску.

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

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