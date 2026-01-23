Президент Румунії відповів, чи можливе зараз об'єднання з Молдовою

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення країни захоче цього.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Observator News.

У Дана спитали, чи готова Румунія серйозно розглянути сценарій об'єднання з Республікою Молдова.

На це румунський президент відповів: "У той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче. Наразі ми не готові до цього".

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Серпневе опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

Читайте детальну статтю "ЄП" на цю тему: "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.