Новый премьер Румынии высказался о возможном объединении с Молдовой

Новый румынский премьер Лука Никулеску считает, что возможное объединение Молдовы с Румынией зависит от воли граждан обоих государств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Никулеску заявил в интервью TVR Moldova во время визита в Кишинев.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время приоритетом является укрепление отношений между двумя государствами и сближение Молдовы с Европейским Союзом.

"Между нашими странами существует много связей, и, конечно, это дискуссия, которая ведется и может вестись даже в некоторых сложных ситуациях. Я очень четко заявляю, что это произойдет тогда, когда граждане обоих государств этого захотят. Пока что мы стремимся сблизить Румынию с Республикой Молдова, а еще больше – Республику Молдова с Европейским Союзом, наладить эти мосты и создать связи между нами", – заявил Никулеску.

Румынский президент Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой станет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

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