Санду: "Якби був референдум, я б підтримала об'єднання з Румунією"

Президент Молдови Мая Санду заявила, що якби відбувся референдум про об'єднання її країни та Румунії – вона проголосувала б "за".

Про це лідерка Молдови сказала у подкасті для британських журналістів, пише "Європейська правда".

Президентка вважає, що, з огляду на велику кількість людей, які підтримували рух національного відродження у 1980-х роках, на той час, ймовірно, можна було б провести референдум за об'єднання з Румунією.

"Наприкінці 1980-х років відбувалися національні відроджувальні рухи і, звичайно, йшли дискусії про возз'єднання з Румунією, оскільки Молдова раніше була частиною Румунії. Але на той час ми не могли знати, скільки людей проголосували б, оскільки референдум не проводився", – зазначила вона.

На пряме запитання, чи підтримує вона об'єднання з Румунією, Санду відповіла ствердно.

"Якби ми провели референдум, я б проголосувала за об'єднання з Румунією", – сказала вона.

Санду пояснила свій вибір геополітичною ситуацією навколо Молдови та загалом у світі.

"Такій країні, як Молдова, стає все складніше виживати, існувати як демократія, як суверенна країна. Але як президентка Молдови я розумію, що немає більшості, яка б підтримувала об'єднання з Румунією, але є більшість, яка підтримує вступ до ЄС, і ми працюємо над досягненням цієї мети. Це набагато реалістичніша мета, яка допомагає нам захистити наш суверенітет", – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці вересня румунські ультраправі після виборів у Молдові закликали до обʼєднання країн.

А опитування соціологічної компанії Avangarde з Бухареста показало, що майже половина румунів підтримують об'єднання з Молдовою.

