Румунія визначилась з тим, хто постачатиме їй військові та цивільні радари

Міністерство оборони Румунії обрало французького виробника військової техніки Thales для постачання радіолокаційних систем, що забезпечуватимуть спостереження за цивільним і військовим повітряним простором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ці системи ⁠посилять здатність румунських ВПС передислокувати операції та діяти з альтернативних баз, зменшивши залежність від стаціонарної інфраструктури авіабаз та зміцнивши оперативну стійкість.

Міністерство оборони має намір придбати чотири такі ‌радарні ⁠системи, які будуть поставлені на чотири об’єкти румунських ВПС до 2030 року.

Румунія, яка є членом НАТО, має спільний кордон з Україною протяжністю 614 км і неодноразово повідомляла про вторгнення російських дронів у свій повітряний простір з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Як повідомлялося, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.

Крім того, у Чорному морі біля узбережжя Румунії у п’ятницю вранці, 23 жовтня, затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.