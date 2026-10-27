Румунія визначилась з тим, хто постачатиме їй військові та цивільні радари
Міністерство оборони Румунії обрало французького виробника військової техніки Thales для постачання радіолокаційних систем, що забезпечуватимуть спостереження за цивільним і військовим повітряним простором.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Ці системи посилять здатність румунських ВПС передислокувати операції та діяти з альтернативних баз, зменшивши залежність від стаціонарної інфраструктури авіабаз та зміцнивши оперативну стійкість.
Міністерство оборони має намір придбати чотири такі радарні системи, які будуть поставлені на чотири об’єкти румунських ВПС до 2030 року.
Румунія, яка є членом НАТО, має спільний кордон з Україною протяжністю 614 км і неодноразово повідомляла про вторгнення російських дронів у свій повітряний простір з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Як повідомлялося, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.
Крім того, у Чорному морі біля узбережжя Румунії у п’ятницю вранці, 23 жовтня, затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.