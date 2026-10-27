Румыния определилась с поставщиком военных и гражданских радаров

Министерство обороны Румынии выбрало французского производителя военной техники Thales в качестве поставщика радиолокационных систем, которые будут обеспечивать наблюдение за гражданским и военным воздушным пространством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Эти системы укрепят способность румынских ВВС передислоцировать операции и действовать с альтернативных баз, уменьшив зависимость от стационарной инфраструктуры авиабаз и укрепив оперативную устойчивость.

Министерство обороны намерено приобрести четыре таких радиолокационных системы, которые будут поставлены на четыре объекта румынских ВВС к 2030 году.

Румыния, являющаяся членом НАТО, имеет общую границу с Украиной протяженностью 614 км и неоднократно сообщала о вторжении российских дронов в свое воздушное пространство со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Как сообщалось, вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Чёрном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идёт о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.

Кроме того, в Черном море у побережья Румынии в пятницу утром, 23 октября, затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.