У Литві пропонують запровадити загальний призов на військову службу з 2030 року

У Литві представники опозиційної партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" (СВ-ХДЛ) пропонують відмовитися від випадкового формування списку військовозобов’язаних, які підлягають обов’язковій початковій військовій службі, та з 1 січня 2030 року запровадити загальний призов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Голова фракції литовських консерваторів Лаурінас Кащюнас, який ініціював проєкти поправок, заявив, що нинішня система, за якої призовників відбирають випадковим чином, не гарантує проходження служби всіма молодими людьми, які відповідають встановленим критеріям.

"Хоча цього року набрав чинності новий порядок, згідно з яким молодих людей віком від 18 до 22 років призивають на обов’язкову початкову військову службу одразу після закінчення школи, щорічне формування списку військовозобов’язаних, як і раніше, ґрунтується на випадковому відборі з використанням комп’ютерної програми та з урахуванням встановленої граничної чисельності військовослужбовців", – зазначив політик.

Литовські консерватори пропонують відмовитися від випадкового відбору. Крім того, згідно з їхньою пропозицією, гранична чисельність військовослужбовців обов’язкової початкової військової служби дорівнюватиме кількості військовозобов’язаних, які підлягають призову у відповідному році.

В обов’язковому порядку на службу призиватимуться лише юнаки, а дівчата зможуть обирати добровільну службу.

"До 2030 року у нас дійсно є час підготуватися до цих змін і переглянути систему призову, яка усунула б принцип лотереї та забезпечила соціальну рівність у цьому питанні", – підкреслив Кащюнас.

Проєкти законів підписали 22 члени фракції СВ-ХДЛ у Сеймі

Президент Литви Гітанас Науседа раніше висловився на підтримку ідеї про запровадження загальної військової повинності, однак вважає, що для цього потрібно підготуватися належним чином.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна "хорошими темпами" рухається до загальної військової повинності.