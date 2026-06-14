Президент Литви підтримує запровадження загального військового обов’язку

Президент Литви Гітанас Науседа висловився на підтримку ідеї про запровадження загальної військової повинності, однак вважає, що для цього потрібно підготуватися належним чином.

Про це заявили в канцелярії президента, повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовський президент підтримав ідею загального призову, однак, на його думку, для її втілення країна має зосередитися на підготовці відповідної інфраструктури.

"Президент підтримує ідею загального призову. Однак необхідно належним чином підготуватися до загального призову – встановити необхідну інфраструктуру, підготувати більше інструкторів для призовників. Кількість призовників зараз поступово збільшується", – йдеться у відповіді канцелярії.

У Науседи наголосили, що наразі пріоритетами для національної оборони є посилення протиповітряної оборони, підготовка до розгортання німецької бригади в Литві до кінця 2027 року та реалізація повної оперативної спроможності національної дивізії до 2030 року.

Як повідомлялося, минулого літа президент Литви заявив, що з формуванням національної дивізії перехід країни до загальної військової повинності є лише питанням часу. Тоді глава держави визнав, що для цього бракує ресурсів. Пізніше він також заявив, що наразі доречно було б говорити про загальну військову службу для юнаків.

Цього тижня міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна "хорошими темпами" рухається до загальної військової повинності.

У Литві набув чинності новий порядок обов'язкової початкової військової служби, метою якого є збільшення кількості призовників. Згідно з ним, молодь призивається на військову службу одразу після закінчення школи. Цього року у Литві п'ять тисяч юнаків проходитимуть обов'язкову військову службу, ще три тисячі – будуть добровольцями.

Повідомляли, що Литва закуповує військові позашляховики та вантажівки різного призначення на суму близько 1 мільярда євро.

У травні стало відомо, що Литва придбає 936 бронетранспортерів Patria фінського виробника, з яких приблизно третину – до 2030 року.