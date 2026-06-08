В Литві заявили про рух до загального військового обов’язку

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна рухається до загальної військової повинності на тлі інцидентів із дронами.

Про це повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

За словами міністра оборони, Литва має підготуватися до збільшення кількості призовників, оскільки країна "хорошими темпами" рухається до запровадження обов’язкової військової служби.

"Нам потрібно підготуватися – нам потрібна інфраструктура та інструктори, нам потрібні військові можливості, і нам потрібно мати достатню кількість такої ж зброї, щоб оснастити людей, яких ми призвали…Щороку армія має змогу навчати все більше людей, тому ми рухаємося до загальної військової повинності, але рухаємося хорошими темпами, зберігаючи якість", – заявив Каунас.

Прем'єр-міністерка Інга Ругінене погодилася з тим, що кількість призовників потрібно збільшити.

"Бачачи зміну геополітичної ситуації та наближення нових загроз, пріоритетом сьогодні є виконання основних завдань та крок за кроком рух до розширення", – заявила вона.

Лідер опозиційної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" Лаурінас Кащюнас також висловився на підтримку збільшення кількості призовників.

"Іноді ми беремо ці константи, і кількість призовників збільшується обмежено. Я виступаю за швидше збільшення кількості призовників", – заявив Кащюнас.

Наразі до списку призовників у Литві входять юнаки віком від 18 до 21 року. Проходження військової служби може бути відкладене через навчання, стан здоров'я або сімейні обставини. Ті, хто ухиляється від служби, можуть бути притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Цього року у Литві п'ять тисяч юнаків проходитимуть обов'язкову військову службу, ще три тисячі – будуть добровольцями.

Повідомлялося, що у ніч проти 8 червня роботу аеропорту Вільнюса призупиняли у зв’язку з тим, що роботу повітряних суден міг порушити метеозонд.

Вночі 13 травня аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через чергові метеозонди з контрабандою з території Білорусі. Через це один рейс розвернули на шляху і ще один скасували.

Нещодавно президент Гітанас Науседа заявив, що Литва рішуче налаштована збивати літальні апарати, які порушують її повітряний простір, навіть якщо для цього доведеться використовувати дорогі ракети.