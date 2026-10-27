В Литве предлагают ввести всеобщий призыв на военную службу с 2030 года

В Литве представители оппозиционной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) предлагают отказаться от случайного формирования списка военнообязанных, подлежащих обязательной начальной военной службе, и с 1 января 2030 года ввести всеобщий призыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Председатель фракции литовских консерваторов Лауринас Кащюнас, инициировавший проекты поправок, заявил, что нынешняя система, при которой призывников отбирают случайным образом, не гарантирует прохождения службы всеми молодыми людьми, соответствующими установленным критериям.

"Хотя в этом году вступил в силу новый порядок, согласно которому молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет призывают на обязательную начальную военную службу сразу после окончания школы, ежегодное формирование списка военнообязанных, как и прежде, основано на случайном отборе с использованием компьютерной программы и с учётом установленной предельной численности военнослужащих", – отметил политик.

Литовские консерваторы предлагают отказаться от случайного отбора. Кроме того, согласно их предложению, предельная численность военнослужащих обязательной начальной военной службы будет равна количеству военнообязанных, подлежащих призыву в соответствующем году.

В обязательном порядке на службу будут призываться только юноши, а девушки смогут выбирать добровольную службу.

"До 2030 года у нас действительно есть время подготовиться к этим изменениям и пересмотреть систему призыва, которая устранила бы принцип лотереи и обеспечила социальное равенство в этом вопросе", – подчеркнул Кащюнас.

Проекты законов подписали 22 члена фракции СО-ХДЛ в Сейме

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее высказался в поддержку идеи введения всеобщей воинской повинности, однако считает, что для этого необходимо должным образом подготовиться.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна "хорошими темпами" движется к всеобщей воинской повинности.