У Франції на тлі протестів розглядали можливість блокування соцмереж і мобільного інтернету

Французький уряд вивчав способи блокування соціальних мереж під час протестів, що відбулися минулої суботи.

Про це стало відомо виданню Politico від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як розповіли посадовець з апарату прем’єр-міністра та співробітник телекомунікаційної компанії, протягом тижня, що передував 24 жовтня, Міністерство внутрішніх справ Франції підтримувало зв’язок з операторами зв’язку, щоб вивчити можливості обмеження доступу до соціальних мереж або навіть до мобільного інтернету в певних районах з метою запобігання координації дій учасників заворушень.

Кульмінацією цих зусиль стало те, що прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню у листі, опублікованому французьким цифровим виданням Blast, яке першим повідомило про запит уряду, безпосередньо звернувся до французьких телекомунікаційних операторів із проханням бути готовими заблокувати доступ до TikTok, Instagram, Snapchat та X.

Посадовці з апарату Лекорню, міністерства технологій та міністерства внутрішніх справ не спростували ані цей крок, ані факт існування листа.

Уряд побоювався, що сцени насильства, які спостерігалися 17 жовтня, можуть повторитися або загостритися наступних вихідних – однак ці побоювання не виправдалися, оскільки 24 жовтня було зафіксовано набагато менше інцидентів.

"Насамперед вони хотіли заблокувати канали зв’язку, що дають змогу бандам збиратися й організовуватися", – сказав співробітник телекомунікаційного провайдера.

Уряд також розглядав менш радикальне рішення, яке відключило б функції відображення геолокації, "наприклад, для запобігання скупченню людей, які не знайомі один з одним", додало джерело.

Нагадаємо, всупереч новим рішенням у сфері освіти Франції, молодіжна міжпрофспілкова група закликала до продовження масових протестів.

А на суботу, 31 жовтня, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій.

Більше читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції