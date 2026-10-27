Во Франции на фоне протестов рассматривали возможность блокировки соцсетей и мобильного интернета

Французское правительство изучало способы блокировки социальных сетей во время протестов, состоявшихся в минувшую субботу.

Об этом стало известно изданию Politico из источников, сообщает "Европейская правда".

Как рассказали чиновник из аппарата премьер-министра и сотрудник телекоммуникационной компании, в течение недели, предшествовавшей 24 октября, Министерство внутренних дел Франции поддерживало связь с операторами связи, чтобы изучить возможности ограничения доступа к социальным сетям или даже к мобильному интернету в определенных районах с целью предотвращения координации действий участников беспорядков.

Кульминацией этих усилий стало то, что премьер-министр Себастьен Лекорню в письме, опубликованном французским цифровым изданием Blast, которое первым сообщило о запросе правительства, напрямую обратился к французским телекоммуникационным операторам с просьбой быть готовыми заблокировать доступ к TikTok, Instagram, Snapchat и X.

Чиновники из аппарата Лекорню, министерства технологий и министерства внутренних дел не опровергли ни этот шаг, ни факт существования письма.

Правительство опасалось, что сцены насилия, наблюдавшиеся 17 октября, могут повториться или обостриться в следующие выходные – однако эти опасения не оправдались, поскольку 24 октября было зафиксировано гораздо меньше инцидентов.

"Прежде всего они хотели заблокировать каналы связи, позволяющие бандам собираться и организовываться", – сказал сотрудник телекоммуникационного провайдера.

Правительство также рассматривало менее радикальное решение, которое отключило бы функции отображения геолокации, "например, для предотвращения скопления людей, не знакомых друг с другом", добавил источник.

Напомним, вопреки новым решениям в сфере образования Франции, молодежная межпрофсоюзная группа призвала к продолжению массовых протестов.

А на субботу, 31 октября, организаторы движения "желтые жилеты" призвали к новым демонстрациям.

Подробнее читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции