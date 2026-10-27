Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Канади, Іспанії, Швейцарії та Туреччини

Президент Володимир Зеленський у вівторок прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, а також Єгипту.

Про це він повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".

Новопризначені посли кількох країн розпочали свою роботу у посольствах в Києві.

Президент наголосив, що Україна цінує дипломатичну присутність Канади, Іспанії, Швейцарії, Туреччини та Єгипту в Києві попри масовані російські атаки. Зеленський зауважив, що посли на власні очі побачили необхідність посилення української протиповітряної оборони.

"Цієї ночі посли відчули російські удари балістикою, бачили руйнування і, безперечно, розуміють, наскільки Україні потрібна допомога із захистом життів. Постачання і посилення нашої ППО, від "петріотів" до "хоків", – все це має значення кожного дня", – написав глава держави.

Разом з послами Зеленський обговорив мирні зусилля, євроінтеграцію України, російську блокаду Чорного моря і продовольчу кризу, яку вона вже спричиняє у країнах, що покладаються на українське зерно. Також йшлося про актуальні питання двосторонніх відносин.

У серпні заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс отримав копії вірчих грамот від новопризначеної посолки Канади Тамари Енн Мовгінні.

Тамара Мовгінні замінить на посаді Наталку Цмоць, чия дипломатична місія добігла кінця. Призначення Мовгінні завершує десятирічну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження.

18 серпня президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії і Німеччини та привітав їх із початком місії в Україні.