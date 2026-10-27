Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Канады, Испании, Швейцарии и Турции

Президент Владимир Зеленский во вторник принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Канады, Испании, Швейцарии, Турции, а также Египта.

Об этом он сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

Новоназначенные послы нескольких стран приступили к работе в посольствах в Киеве.

Президент подчеркнул, что Украина ценит дипломатическое присутствие Канады, Испании, Швейцарии, Турции и Египта в Киеве, несмотря на массированные российские атаки. Зеленский отметил, что послы воочию убедились в необходимости усиления украинской противовоздушной обороны.

"Этой ночью послы ощутили на себе российские ракетные удары, видели разрушения и, несомненно, понимают, насколько Украине нужна помощь в защите жизней. Поставки и укрепление нашей ПВО, от "патриотов" до "хоков", – все это имеет значение каждый день", – написал глава государства.

Вместе с послами Зеленский обсудил мирные усилия, евроинтеграцию Украины, российскую блокаду Черного моря и продовольственный кризис, который она уже вызывает в странах, зависящих от украинского зерна. Также речь шла об актуальных вопросах двусторонних отношений.

В августе заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис получил копии верительных грамот от новоназначенной посола Канады Тамары Энн Мовгинни.

Тамара Мовгинни сменит на этом посту Наталку Цмоць, чья дипломатическая миссия подошла к концу. Назначение Мовгинни завершает десятилетнюю традицию, когда Канаду в Украине представляли дипломаты украинского происхождения.

18 августа президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Болгарии, Эстонии и Германии и поздравил их с началом миссии в Украине.