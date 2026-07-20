Послом Канади в Україні вперше за 10 років стане дипломат без українського походження
Новини — Понеділок, 20 липня 2026, 21:49 —
Новим послом Канади в Україні стане Тамара Мовгінні, яка замінить на цій посаді Наталку Цмоць, чия дипломатична місія добігла кінця.
Про це йдеться у повідомленні уряду Канади, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про затвердження дипломатки Тамари Мовгінні на посаду посла в Україні.
При цьому агентство "Інтерфакс-Україна" зазначає, що призначення Мовгінні завершує десятирічну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження.
З 2014 року посаду посла послідовно обіймали Роман Ващук, Лариса Ґаладза та Наталя Цмоць. Всі мають українське коріння.
Мовгінні більшу частину своєї кар’єри присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки.
До призначення в Україну Мовгінні очолювала посольство Канади в Південній Кореї, працювала на керівних посадах у Global Affairs Canada та займалася питаннями міжнародної безпеки, зовнішньої політики й дипломатичних відносин.
Повідомляли, що посол Канади Наталка Цмоць, а також посол Швейцарії Фелікс Бауманн завершили свої дипломатичні місії в Україні.
Наприкінці червня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила роботу.
Повідомляли, що Девіс залишає посаду через розбіжності у позиціях з адміністрацією Трампа.