Послом Канади в Україні вперше за 10 років стане дипломат без українського походження

Новим послом Канади в Україні стане Тамара Мовгінні, яка замінить на цій посаді Наталку Цмоць, чия дипломатична місія добігла кінця.

Про це йдеться у повідомленні уряду Канади, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про затвердження дипломатки Тамари Мовгінні на посаду посла в Україні.

Тамара Мовгінні

При цьому агентство "Інтерфакс-Україна" зазначає, що призначення Мовгінні завершує десятирічну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження.

З 2014 року посаду посла послідовно обіймали Роман Ващук, Лариса Ґаладза та Наталя Цмоць. Всі мають українське коріння.

Мовгінні більшу частину своєї кар’єри присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки.

До призначення в Україну Мовгінні очолювала посольство Канади в Південній Кореї, працювала на керівних посадах у Global Affairs Canada та займалася питаннями міжнародної безпеки, зовнішньої політики й дипломатичних відносин.

Повідомляли, що посол Канади Наталка Цмоць, а також посол Швейцарії Фелікс Бауманн завершили свої дипломатичні місії в Україні.

Наприкінці червня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила роботу.

Повідомляли, що Девіс залишає посаду через розбіжності у позиціях з адміністрацією Трампа.