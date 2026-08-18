Нові посли Болгарії, Естонії та Німеччини офіційно почали місію в Україні

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Німеччини, а також Індії привітав їх із початком місії в Україні.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".



За словами Зеленського, він поінформував керівників дипмісій про дипломатичну роботу для наближення миру та важливість підтримки України на тлі посилення російських обстрілів і підготовки до зими.



"Обговорили спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці – все, що може зробити наші народи сильнішими. Вдячний усім партнерам, які дійсно допомагають Україні", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, нова посол Естонії Тііна Інтельманн раніше презентувала копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу.

Колишній помічник генсека НАТО Борис Руге замінив Гайко Томса на посаді посла Німеччини у Києві.

Посольство Болгарії в Україні очолив Златін Крастев.