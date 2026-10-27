У Швеції затримали засудженого в Україні проросійського ексдепутата Святаша

У Швеції затримали колишнього народного депутата України від Партії регіонів Дмитра Святаша, якого український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі за виправдання російської агресії.

Про це повідомляє Expressen, інформує "Європейська правда".

Зазначається, що наразі Святаш перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання Управління у справах міграції в Мьорсте.

Він прибув до Швеції минулого тижня і приземлився в аеропорту Арланда у четвер.

За словами його адвоката Марка Сафаряна, Святаш приїхав відвідати концерт Стіві Вандера у Стокгольмі.

Під час паспортного контролю Дмитра Святша затримала прикордонна поліція та заборонила йому в’їзд.

Дмитро Святаш має як російське, так і українське громадянство, але, як повідомляється, на прикордонному контролі він показав український паспорт.

За словами адвоката, офіційною причиною заборони на в’їзд є рішення Польщі про заборону повторного в’їзду, яке, як стверджується, було внесено до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

Однак Сафарян вважає, що це має політичне підґрунтя. Адвокат також назвав свого клієнта "одним із найбільш розшукуваних в Україні".

У апеляційній скарзі адвокат зазначає, що Дмитро Святaш виступає проти своєї екстрадиції до України.

Влітку 2024 року український суд засудив Святаша до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у виправданні збройної агресії Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень.

Крім того, з 2023 року колишнього народного депутата підозрюють у державній зраді.

Святaш втік з України у 2019 році і відтоді живе в Росії. У 2002–2019 роках він був депутатом Верховної Ради і на той час належав до Партії регіонів.

Нещодавно повідомляли, що проросійський політик з Латвії вирішив залишитись у Білорусі після провалу своєї партії на виборах.

А в Естонії засудили одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду.