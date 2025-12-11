В Естонії одного з лідерів проросійської партії засудили до 14 років ув’язнення

В Естонії Хар'юський суд у четвер засудив одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський суспільний мовник ERR.

Фігурантами справи про державну зраду, окрім Петерсона, є Дмитрій Роотсі та Андрей Андронов. Вони отримали по 11 років ув’язнення. Рішення поки не набуло чинності, його можна оскаржити в окружному суді.

Згідно з обвинувальним висновком Державної прокуратури, Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі, діючи на підставі вказівок, отриманих від Російської Федерації, свідомо та організовано допомагали Росії та особам, які діють від імені російської влади, у ненасильницьких діях, спрямованих проти незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Естонської Республіки, у період із жовтня 2022 року до 10 березня 2023 року.

Крім того, Айво Петерсон звинувачується в тому, що він допомагав іншому обвинуваченому Андрею Андронову у здійсненні ненасильницької діяльності проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Естонії.

Нагадаємо, у травні естонська прокуратура заявила що проросійські політики Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі планували створення паралельної озброєної структури за підтримки військової розвідки РФ.



У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.

Суд над ним почався у листопаді 2023 року.