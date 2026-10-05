Проросійський політик з Латвії вирішив залишитись у Білорусі після провалу своєї партії на виборах

Оскільки на парламентських виборах у Латвії проросійська партія "Стабільність!" отримала лише 1,997% голосів виборців, відповідно, не пройшла до 15-го Сейму і втратила державне фінансування, лідер партії Алексєй Росліков не планує повертатися з Білорусі до Латвії.

Про це агентству LETA повідомила голова правління партії Светлана Чулкова, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Водночас Чулкова зазначила, що Росліков не має наміру припиняти політичну діяльність. "Він продовжуватиме активно займатися політикою, висловлювати свою думку та захищати тих людей і ті питання, яким досі присвячував свою роботу", – заявила вона.

Чулкова подякувала людям, які підтримали "Стабільність!" на виборах до Сейму. "Незважаючи на все, що відбувалося останнім часом, на тиск, який чинився на нашу партію, на мене та на Алексєя Рослікова, ви все ж прийшли й віддали свій голос за нас", – заявила депутатка Сейму, зазначивши, що це був непростий час.

Чулкова зазначає, що перед виборами Росліков чітко заявив: якщо мешканці Латвії його підтримають і будуть готові його захищати, він буде готовий повернутися до Латвії.

"Результати виборів зараз свідчать про те, що суспільство має інший погляд на подальший напрям розвитку Латвії. Виборці не обрали той політичний курс, який пропонували ми, – більш активний захист інтересів жителів, підвищення добробуту, зниження цін, посилення соціального захисту та захист інтересів жителів Латвії", – заявила Чулкова.

На думку партії, результат також показує, що зараз значна частина суспільства нібито не готова активніше відстоювати свої інтереси та вимагати змін, які поліпшили б повсякденне життя та добробут людей. "Це рішення суспільства, і в умовах демократії його необхідно поважати", – заявила Чулкова.

Чулкова заявила, що партія продовжить роботу.

Росліков ховається у Білорусі від звинувачень у "наданні допомоги державі-агресору Росії в її діях проти Латвії", а також у "розпалюванні національної ворожнечі та ненависті" та погрожує звідти латвійській владі.

Торік Рослікова вигнали із засідання Сейму за грубість і виступ російською мовою.

Повідомляли також про затримання Рослікова, однак за кілька днів його відпустили.

Латвійські спецслужби уже неодноразово проводили профілактичні бесіди з Росліковим, попереджаючи його про кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних злочинів.

Детальніше про вибори у Латвії читайте у статті Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс