В Швеции задержали осужденного в Украине пророссийского экс-депутата Святаша

В Швеции задержали бывшего народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Святаша, которого украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за оправдание российской агрессии.

Об этом сообщает Expressen, передает "Европейская правда".

Отмечается, что в настоящее время Святаш находится под стражей в центре временного содержания Управления по делам миграции в Мьёрсте.

Он прибыл в Швецию на прошлой неделе и приземлился в аэропорту Арланда в четверг.

По словам его адвоката Марка Сафаряна, Святаш приехал посетить концерт Стиви Уандера в Стокгольме.

Во время паспортного контроля Дмитрия Святаша задержала пограничная полиция и запретила ему въезд.

Дмитрий Святаш имеет как российское, так и украинское гражданство, но, как сообщается, на пограничном контроле он предъявил украинский паспорт.

По словам адвоката, официальной причиной запрета на въезд является решение Польши о запрете повторного въезда, которое, как утверждается, было внесено в общую базу данных стран Шенгенской зоны.

Однако Сафарян считает, что это имеет политическую подоплеку. Адвокат также назвал своего клиента "одним из самых разыскиваемых в Украине".

В апелляционной жалобе адвокат отмечает, что Дмитрий Святaш выступает против своей экстрадиции в Украину.

Летом 2024 года украинский суд приговорил Святaша к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен.

Кроме того, с 2023 года бывшего народного депутата подозревают в государственной измене.

Святаш сбежал из Украины в 2019 году и с тех пор живет в России. В 2002–2019 годах он был депутатом Верховной Рады и в то время входил в Партию регионов.

Недавно сообщалось, что пророссийский политик из Латвии решил остаться в Беларуси после провала своей партии на выборах.

А в Эстонии одного из лидеров пророссийской партии Koos Айво Петерсона приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.