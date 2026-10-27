Норвегія заявила про високий рівень кіберризиків для національної безпеки

Управління національної безпеки Норвегії (NSM) повідомило у вівторок, що кількість "успішних" кібератак, спрямованих проти норвезьких організацій, за останні шість місяців зросла втричі, та попередило про високий рівень загрози національній безпеці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Управління національної безпеки.

Норвезьке відомство вперше відкрито та без засекречення повідомляє про національний рівень кіберризику, підвищивши цей рівень до високого.

"Раніше NSM не оприлюднювала оцінок такого типу. Ми робимо це зараз, оскільки вкрай необхідно посилити як стійкість, так і здатність норвезьких підприємств протидіяти кіберопераціям", – пояснив директор NSM Арне Крістіан Хаугстойл.

Як повідомляється у звіті, оборонна промисловість та космічний сектор Норвегії наражаються на високий ризик у кіберпросторі. Це також стосується інфраструктури, критичної для суспільства, та постачальників послуг для підприємств, що мають значення для національної безпеки.

У своєму звіті NSM не вказало на конкретного зловмисника, але зазначило, що певні підприємства та організації дедалі частіше стають об’єктами розвідки, а також атак із використанням програм-вимагачів та DDoS-атак.

"За останні пів року ми спостерігаємо трикратне збільшення кількості успішних кібероперацій проти норвезьких підприємств. Багато з них мали серйозні наслідки й досі становлять потенційну загрозу для національної безпеки", – повідомив Хаугстойл.

Як зазначили в Управлінні національної безпеки, швидке поширення використання штучного інтелекту (ШІ) також впливає на ситуацію з кібербезпекою. ШІ може використовуватися в наступальних цілях під час проведення кібероперацій. Хоча наразі такі випадки не було зафіксовано в Норвегії, потенціал заподіяння шкоди впливає на національний рівень кіберризику.

У зв’язку із загрозами NSM оприлюднив розширений пакет заходів для норвезьких підприємств. Особливу увагу приділено таким заходам, як стійка до фішингу багатофакторна автентифікація, зміцнення систем, належне ведення реєстрів, а також оновлення та виведення з експлуатації пристроїв для забезпечення функціонування критичної інфраструктури.

У серпні норвезькі ЗМІ повідомили, що проросійська група хакерів оголосила війну Норвегії, а також взяла на себе відповідальність за кібератаку типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), яка вплинула на роботу низки державних цифрових сервісів.

Хакери заявили, що розпочали кібератаки проти Норвегії через те, що країна підписала з Україною угоду про стратегічне партнерство, а також оголосила про продовження фінансової підтримки на 2027 рік.

Тоді норвезьке Агентство з питань цифровізації кілька днів перебувало під масштабною кібератакою, яка призвела до збоїв в роботі десятків урядових сервісів.