Норвегия заявила о высоком уровне киберрисков для национальной безопасности

Управление национальной безопасности Норвегии (NSM) сообщило во вторник, что количество "успешных" кибератак, направленных против норвежских организаций, за последние шесть месяцев выросло в три раза, и предупредило о высоком уровне угрозы национальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Управления национальной безопасности.

Норвежское ведомство впервые открыто и без засекречивания сообщает о национальном уровне киберриска, повысив его до высокого.

"Ранее NSM не обнародовало оценок такого рода. Мы делаем это сейчас, поскольку крайне необходимо усилить как устойчивость, так и способность норвежских предприятий противодействовать кибероперациям", – пояснил директор NSM Арне Кристиан Хаугстойл.

Как сообщается в отчете, оборонная промышленность и космический сектор Норвегии подвергаются высокому риску в киберпространстве. Это также касается инфраструктуры, критически важной для общества, и поставщиков услуг для предприятий, имеющих значение для национальной безопасности.

В своём отчёте NSM не указало конкретного злоумышленника, но отметило, что определённые предприятия и организации всё чаще становятся объектами разведки, а также атак с использованием программ-вымогателей и DDoS-атак.

"За последние полгода мы наблюдаем трёхкратное увеличение количества успешных киберопераций против норвежских предприятий. Многие из них имели серьёзные последствия и до сих пор представляют потенциальную угрозу для национальной безопасности", – сообщил Хаугстойл.

Как отметили в Управлении национальной безопасности, быстрое распространение использования искусственного интеллекта (ИИ) также влияет на ситуацию с кибербезопасностью. ИИ может использоваться в наступательных целях при проведении киберопераций. Хотя пока таких случаев в Норвегии не зафиксировано, потенциал нанесения ущерба влияет на национальный уровень киберриска.

В связи с угрозами NSM обнародовало расширенный пакет мер для норвежских предприятий. Особое внимание уделено таким мерам, как устойчивая к фишингу многофакторная аутентификация, укрепление систем, надлежащее ведение реестров, а также обновление и вывод из эксплуатации устройств для обеспечения функционирования критической инфраструктуры.

В августе норвежские СМИ сообщили, что пророссийская группа хакеров объявила войну Норвегии, а также взяла на себя ответственность за кибератаку типа "отказ в обслуживании" (DDoS), которая повлияла на работу ряда государственных цифровых сервисов.

Хакеры заявили, что начали кибератаки против Норвегии из-за того, что страна подписала с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве, а также объявила о продлении финансовой поддержки на 2027 год.

Тогда норвежское Агентство по вопросам цифровизации несколько дней подвергалось масштабной кибератаке, которая привела к сбоям в работе десятков правительственных сервисов.