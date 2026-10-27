В Естонії розширять повноваження влади щодо обмеження мобільного зв’язку

В Естонії комісія Рійгікогу (парламенту) з питань економіки передала на пленарне засідання законопроєкт, який спрощує застосування заходів проти безпілотників, розширює повноваження щодо обмеження радіо– та мобільного зв’язку, а також уточнює умови, за яких такі обмеження можуть бути введені.

Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".

Голова комісії Марек Рейнаас пояснив, що чинні норми більше не відповідають поточній ситуації у сфері безпеки та, крім іншого, перешкоджають ефективній боротьбі з безпілотними літальними апаратами.

"З огляду на ситуацію в галузі безпеки, необхідно розширити право на використання обладнання, що обмежує радіозв’язок – зокрема, для боротьби з безпілотниками, – щоб забезпечити захист критично важливої інфраструктури країни. Йдеться, наприклад, про можливість захисту електричних підстанцій, газових об’єктів та сховищ палива", – зазначив він.

Згідно з пояснювальною запискою, нинішні правила пов’язують повноваження щодо обмеження радіо– та мобільного зв’язку переважно з конкретними територіями або об’єктами.

Нова редакція пропонує інший підхід: обмежувати радіо– та мобільний зв’язок можна буде в тих випадках, коли це необхідно для виконання відомством своїх завдань та запобігання загрозі – незалежно від того, де саме ця загроза виникає.

Таке рішення надає державним органам більшої гнучкості у реагуванні на мінливі умови безпеки. При цьому зберігається вимога, згідно з якою будь-яке обмеження радіозв’язку має здійснюватися на підставі частотної ліцензії, виданої Департаментом захисту прав споживачів та технічного нагляду.

Крім того, у пояснювальній записці до законопроєкту наголошується на необхідності вдосконалення підготовки фахівців з протидії безпілотним літальним апаратам. У зв’язку з цим навчальні заклади – такі як Естонська авіаційна академія, Естонська академія МВС та Естонська військова академія – також потребують повноважень щодо обмеження радіозв’язку.

Крім того, в Естонії діє низка компаній, що займаються розробкою та виробництвом безпілотників або пристроїв для обмеження радіо– та мобільного зв’язку; для них важливо мати можливість тестувати свою продукцію, зокрема в умовах, коли радіозв’язок відключений. Отже, необхідно створити правову основу, що дозволить обмежувати радіозв’язок з метою проведення випробувань.

Комітет з економічних питань дійшов консенсусу щодо пропозиції включити проєкт закону про внесення змін до Закону про електронні комунікації – а також, як наслідок, до інших пов’язаних з ним законодавчих актів (1061 SE) – до порядку денного пленарного засідання 18 листопада та завершити перше читання цього законопроєкту.

Раніше Міністерство оборони Литви спільно з Агентством оборонних ресурсів виділить близько 3 млн євро на розробку дрона для перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів.

Президент країни Гітанас Науседа раніше заявив, що Литва рішуче налаштована збивати літальні апарати, які порушують її повітряний простір, навіть якщо для цього доведеться використовувати дорогі ракети.