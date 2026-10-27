В Эстонии расширят полномочия властей по ограничению мобильной связи

В Эстонии комиссия Рийгикогу (парламента) по вопросам экономики передала на пленарное заседание законопроект, который упрощает применение мер против беспилотников, расширяет полномочия по ограничению радио– и мобильной связи, а также уточняет условия, при которых такие ограничения могут быть введены.

Об этом сообщает Postimees, информирует "Европейская правда".

Председатель комиссии Марек Рейнаас пояснил, что действующие нормы больше не соответствуют текущей ситуации в сфере безопасности и, помимо прочего, препятствуют эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

"Учитывая ситуацию в сфере безопасности, необходимо расширить право на использование оборудования, ограничивающего радиосвязь – в частности, для борьбы с беспилотниками, – чтобы обеспечить защиту критически важной инфраструктуры страны. Речь идет, например, о возможности защиты электрических подстанций, газовых объектов и хранилищ топлива", – отметил он.

Согласно пояснительной записке, действующие правила связывают полномочия по ограничению радио– и мобильной связи преимущественно с конкретными территориями или объектами.

Новая редакция предлагает иной подход: ограничивать радио– и мобильную связь можно будет в тех случаях, когда это необходимо для выполнения ведомством своих задач и предотвращения угрозы – независимо от того, где именно эта угроза возникает.

Такое решение предоставляет государственным органам большую гибкость в реагировании на меняющиеся условия безопасности. При этом сохраняется требование, согласно которому любое ограничение радиосвязи должно осуществляться на основании частотной лицензии, выданной Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту подчеркивается необходимость совершенствования подготовки специалистов по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В связи с этим учебные заведения – такие как Эстонская авиационная академия, Эстонская академия МВД и Эстонская военная академия – также нуждаются в полномочиях по ограничению радиосвязи.

Кроме того, в Эстонии действует ряд компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотников или устройств для ограничения радио– и мобильной связи; для них важно иметь возможность тестировать свою продукцию, в частности в условиях, когда радиосвязь отключена. Следовательно, необходимо создать правовую основу, которая позволит ограничивать радиосвязь с целью проведения испытаний.

Комитет по экономическим вопросам достиг консенсуса относительно предложения включить проект закона о внесении изменений в Закон об электронных коммуникациях – а также, как следствие, в другие связанные с ним законодательные акты (1061 SE) – в повестку дня пленарного заседания 18 ноября и завершить первое чтение этого законопроекта.

Ранее Министерство обороны Литвы совместно с Агентством оборонных ресурсов выделит около 3 млн евро на разработку дрона для перехвата вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Президент страны Гитанас Науседа ранее заявил, что Литва решительно настроена сбивать летательные аппараты, нарушающие её воздушное пространство, даже если для этого придётся использовать дорогие ракеты.