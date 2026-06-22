Литва виділяє 3 млн євро на розробку дрона-перехоплювача повітряних цілей

Міністерство оборони Литви спільно з Агентством оборонних ресурсів виділить близько 3 млн євро на розробку дрона для перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначили в Міноборони, метою ініціативи є створення економічного та ефективного рішення для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих повітряних цілей.

Очікується, що майбутній дрон-перехоплювач має стати невід'ємною частиною литовської системи протиповітряної оборони.

"Зміцнення оборонної промисловості та протиповітряна оборона є основними пріоритетними напрямками, тому ми прагнемо, щоб дрони-перехоплювачі розроблялися та вироблялися в Литві, руками наших інженерів. Таким чином ми зміцнюємо не лише протиповітряну оборону, а й компетенції, які залишаються в Литві – це довгострокова інвестиція в нашу власну безпеку та нашу оборонну промисловість", – зазначив міністр оборони Робертас Каунас.

Міністерство планує реалізувати проєкт у два етапи. На першому етапі передбачається фінансування трьох учасників, які розроблятимуть прототипи технологій. Потім у двох виробників, які продемонструють найкращі результати, буде закуплено пробну партію продукції.

Компаніям оборонної промисловості пропонується взяти участь у конкурсі до 10 липня.

Ініціатива доповнить вже заплановані закупівлі протидронних систем литовським Міністерством оборони.

Президент країни Гітанас Науседа раніше заявив, що Литва рішуче налаштована збивати літальні апарати, які порушують її повітряний простір, навіть якщо для цього доведеться використовувати дорогі ракети.

Писали, що Литва розглядає можливість закупівлі в ізраїльської компанії Elbit Systems дронів та системи виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті.

Також повідомляли, що у Литві системи боротьби з повітряними кулями, які переносять контрабанду, будуть адаптовані для перехоплення дронів.