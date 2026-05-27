Президент Литви: ми рішуче налаштовані збивати дрони і використовувати для цього дорогі ракети

Литовський президент Гітанас Науседа заявляє, що Литва рішуче налаштована збивати літальні апарати, які порушують її повітряний простір, навіть якщо для цього доведеться використовувати дорогі ракети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Він виступив із цією заявою після того, як минулого тижня безпілотники нібито двічі порушили повітряний простір Литви. В обох випадках було оголошено повітряну тривогу.

"Вартість збиття для нас не є найважливішою річчю, для знищення літального апарата можна використовувати й дорогі системи, адже людські життя безцінні, а здоров’я людей є нашим пріоритетом", – заявив Науседа.

За словами Науседи, Литва прагне, щоб система протиповітряної оборони та виявлення країни охоплювала різні висоти, щоб мати змогу якомога раніше ідентифікувати безпілотний літальний апарат, і як тільки загроза, яку становить дрон, стане очевидною, його можна було знищити.

"Обладнання є, його інтенсивно випробовують. (...) Ці системи мають функціонувати належним чином, вони мають працювати за різних метеорологічних умов, вони мають охоплювати як великі, так і малі відстані", – сказав президент.

Через зростання кількості інцидентів у повітряному просторі країн Балтії у вівторок у Вільнюсі відбулася зустріч між головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентами Литви, Латвії та Естонії.

За словами Науседи, фон дер Ляєн зазначила, що Комісія налаштована швидше реалізувати такі ініціативи, як "Європейська стіна дронів" або "Східний фланг".

"Ці ініціативи є справді важливими, і вони дозволяють нам розраховувати на належну увагу під час розгляду багаторічної фінансової перспективи, переговори щодо якої незабаром розпочнуться", – сказав він.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше виступив за продовження ударів українськими дронами по об’єктах в Росії, закликаючи Україну до обережності з огляду на відхилення безпілотників.

Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.