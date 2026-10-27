Більшість німців вважають, що уряд Мерца не справляється з проблемами

Переважна більшість жителів Німеччини стурбована діяльністю федерального уряду, зростанням цін та якістю шкільної освіти й освітньої системи.

Дані опитування, проведеного Інститутом ринкових досліджень Forsa для телеканалів RTL та ntv наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Загалом було опитано 1 009 респондентів у період з 20 по 23 жовтня.

Загалом 87% респондентів заявили, що вони дуже або надзвичайно стурбовані тим, що федеральний уряд не справляється з проблемами, що стоять перед ним.

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") цей показник становив 99%, порівняно з 60% прихильників консервативного альянсу ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца та 76% прихильників лівоцентристських соціал-демократів (СДПН).

Подібні показники спостерігалися й щодо зростання цін, яке турбувало 84% респондентів. Серед прихильників "АдН" цей показник становив 91%, серед прихильників ХДС/ХСС – 70%, а серед прихильників СДПН – 83%.

Згідно з опитуванням, 79% жителів Німеччини стурбовані недосконалістю шкільної та освітньої системи. Серед прихильників "АдН" цей показник був дещо вищим – 83%. Найменше стурбованими виявилися прихильники консервативних партій ХДС/ХСС – 58%.

Різкі розбіжності простежувалися також щодо імміграції. Тоді як 98% прихильників "АдН" висловили занепокоєння щодо її наслідків, серед респондентів загалом цей показник становив 56%.

Подібна картина спостерігалася й щодо злочинності: 91% прихильників "АдН" висловили занепокоєння, порівняно з 70% серед усіх респондентів.

Занепокоєння щодо зростання правого екстремізму було найвищим серед прихильників СДПН (98%) та прихильників Партії зелених (97%). Натомість занепокоєння щодо лівого екстремізму було найбільшим серед прихильників "АдН" (87%) та прихильників ХДС/ХСС (76%).

Зміни клімату особливо турбували прихильників "Зелених" (95%) та "Лівої партії" (90%), порівняно з лише 25% прихильників "АдН".

Можливість втягнення Німеччини у війну турбувала 58% респондентів загалом, у тому числі 62% прихильників як СДПН, так і "АдГ". Найменше занепокоєння висловили прихильники "Партії зелених" – 41%.

Також повідомляли, що переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Мерц залишить свою посаду.