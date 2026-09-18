Майже половина німців очікує відставки Мерца до кінця року

Згідно з опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Фрідріх Мерц залишить свою посаду.

Дані відповідного опитування від YouGov наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, 48% із 1 611 респондентів очікують, що до кінця року Мерц уже не буде канцлером, тоді як 31% вважають, що він залишиться на своїй посаді, а 21% не дали відповіді.

Мерц, рейтинг популярності якого в останні місяці різко впав, у неділю може зазнати чергової принизливої поразки на виборах у двох східних федеральних землях – через два тижні після того, як ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула переконливу перемогу в Саксонії-Ангальт.

Вибори у цій федеральній землі викликали серйозні спекуляції щодо того, чи не буде канцлер змушений піти у відставку.

За останніми опитуваннями, у Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС Мерца набирає близько 7%, що небезпечно близько до 5-відсоткового бар’єра, необхідного для отримання місць у парламенті. Якщо ці дані підтвердяться, це стане найгіршим результатом ХДС у будь-якій із 16 федеральних земель Німеччини або на національному рівні з часів Другої світової війни.

У Берліні партія "Ліві" з невеликим відривом випереджає ХДС, що ставить консерваторів під загрозу втрати посади мера в столиці Німеччини.

Раніше повідомляли, що канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу загрожує відставка вже цими вихідними, лише через 16 місяців після вступу на посаду.

Тим часом напередодні виборів до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні всі вісім очільників земельних урядів від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) виступили на підтримку канцлера Фрідріха Мерца.