Большинство немцев считают, что правительство Мерца не справляется с проблемами

Подавляющее большинство жителей Германии обеспокоено деятельностью федерального правительства, ростом цен, а также качеством школьного образования и образовательной системы.

Данные опроса, проведенного Институтом рыночных исследований Forsa для телеканалов RTL и ntv, приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Всего было опрошено 1 009 респондентов в период с 20 по 23 октября.

В целом 87% респондентов заявили, что они очень или чрезвычайно обеспокоены тем, что федеральное правительство не справляется со стоящими перед ним проблемами.

Среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") этот показатель составил 99%, по сравнению с 60% сторонников консервативного альянса ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца и 76% сторонников левоцентристских социал-демократов (СДПГ).

Аналогичные показатели наблюдались и в отношении роста цен, который беспокоил 84% респондентов. Среди сторонников "АдГ" этот показатель составлял 91%, среди сторонников ХДС/ХСС – 70%, а среди сторонников СДПГ – 83%.

Согласно опросу, 79% жителей Германии обеспокоены несовершенством школьной и образовательной системы. Среди сторонников "АдГ" этот показатель был несколько выше – 83%. Наименее обеспокоенными оказались сторонники консервативных партий ХДС/ХСС – 58%.

Резкие расхождения прослеживались также в отношении иммиграции. В то время как 98% сторонников "АдГ" выразили обеспокоенность её последствиями, среди респондентов в целом этот показатель составил 56%.

Подобная картина наблюдалась и в отношении преступности: 91% сторонников "АдН" выразили обеспокоенность, по сравнению с 70% среди всех респондентов.

Обеспокоенность ростом правого экстремизма была наибольшей среди сторонников СДПГ (98%) и сторонников Партии зеленых (97%). В то же время обеспокоенность левым экстремизмом была наибольшей среди сторонников "АдГ" (87%) и сторонников ХДС/ХСС (76%).

Изменение климата особенно беспокоило сторонников "Зелёных" (95%) и "Левой партии" (90%), по сравнению с лишь 25% сторонников "АдГ".

Возможность втягивания Германии в войну беспокоила 58% респондентов в целом, в том числе 62% сторонников как СДПГ, так и "АдГ". Наименьшую обеспокоенность выразили сторонники "Партии зеленых" – 41%.

Также сообщалось, что подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Мерц покинет свой пост.