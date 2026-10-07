58% німців вважають, що Мерц має піти у відставку

Переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку

Такими є результати опитування Ipsos-Politikmonitor для Spiegel, передає "Європейська правда".

48% опитаних повністю погодилися з твердженням "Канцлерство Фрідріха Мерца зазнало невдачі", а ще 19% скоріше погодилися з ним. Особливо суворим був вердикт на сході Німеччини: 80% респондентів зі східних федеральних земель повністю або частково погодилися з цим твердженням. У західних федеральних землях розчарування щодо Мерца було дещо меншим – 64%.

Реакція на твердження "Фрідріх Мерц повинен піти у відставку з посади канцлера та лідера партії" була настільки ж нищівною. У цьому випадку 44% респондентів повністю погодилися, а 14% – скоріше погодилися. Лише 11%опитаних категорично виступили проти його відставки.

Жінки-респондентки були більш одностайними у своєму негативному ставленні до Мерца – хоча й лише незначно. Майже 70 відсотків жінок повністю або частково погодилися з тим, що канцлерство Мерца зазнало невдачі. Серед чоловіків з цим погодилися 64 відсотки. Серед респондентів віком від 18 до 29 років 75 відсотків вважають кар’єру канцлера завершеною, тоді як серед респондентів віком від 60 до 75 років цей показник нижчий – 58 відсотків.

На початку жовтня результати опитування повідомляли, що рейтинг Мерца як канцлера впав до найнижчого рівня за всю історію. Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Фрідріх Мерц залишить свою посаду.

Ще одне опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.