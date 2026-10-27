Франція відправляє літак в регіон Чорного моря після атак на вантажні судна
Франція на прохання румунської сторони тимчасово передислокувала морський патрульний літак до Румунії, щоб допомогти виявляти загрози судноплавству та посилити захист критично важливої енергетичної інфраструктури в Чорному морі.
Про це повідомило у вівторок міністерство оборони Румунії, пише "Європейська правда".
За останні три тижні біля узбережжя Румунії та Болгарії – країн-членів НАТО – постраждали щонайменше вісім вантажних суден. За наявними даними, 34 моряки загинули або вважаються зниклими безвісти.
18 жовтня Франція передислокувала свій морський патрульний літак Atlantique 2 на авіабазу в Румунії. Він виконуватиме розвідувальні місії над західною частиною Чорного моря до 6 листопада.
Мета цього заходу полягає у "виявленні загроз для судноплавства та підвищенні здатності захищати критично важливу інфраструктуру у виключній економічній зоні Румунії", повідомило міністерство.
Міністерство оборони Румунії заявило, що реакція НАТО та ВМС Франції доповнює заходи, які вживають румунські військово-морські сили, зокрема збільшення кількості морських патрульних місій із використанням кораблів, вертольотів та дронів.
Румунські військово-морські сили також постійно інформують судноводіїв про небезпеки та рекомендовані маршрути, додали у відомстві.
Як відомо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії у п’ятницю вранці, 23 жовтня, затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.
У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок інциденту.