Франция направляет самолет в регион Черного моря после атак на грузовые суда

По просьбе румынской стороны Франция временно передислоцировала морской патрульный самолет в Румынию, чтобы помочь выявлять угрозы судоходству и усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры в Черном море.

Об этом сообщило во вторник министерство обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

За последние три недели у побережья Румынии и Болгарии – стран-членов НАТО – пострадали как минимум восемь грузовых судов. По имеющимся данным, 34 моряка погибли или считаются пропавшими без вести.

18 октября Франция передислоцировала свой морской патрульный самолет Atlantique 2 на авиабазу в Румынии. Он будет выполнять разведывательные миссии над западной частью Черного моря до 6 ноября.

Цель этой меры заключается в "выявлении угроз для судоходства и повышении способности защищать критически важную инфраструктуру в исключительной экономической зоне Румынии", сообщило министерство.

Министерство обороны Румынии заявило, что реакция НАТО и ВМС Франции дополняет меры, принимаемые румынскими военно-морскими силами, в частности увеличение количества морских патрульных миссий с использованием кораблей, вертолетов и дронов.

Румынские военно-морские силы также постоянно информируют судоводителей об опасностях и рекомендуемых маршрутах, добавили в ведомстве.

Как известно, в Чёрном море у побережья Румынии в пятницу утром, 23 октября, затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели украинского моряка в результате инцидента.