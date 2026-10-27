У Литві пропонують розширити список важливих для нацбезпеки об'єктів

Міністерство транспорту та комунікацій Литви пропонує уряду розширити перелік об’єктів, що мають важливе значення для національної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зокрема, до цього переліку пропонують включити майно та обладнання, що перебувають під управлінням Реєстрового центру та Литовського центру радіо і телебачення, центри обробки даних, Вільнюську телевежу, Каунаську радіорелейну станцію, відкриті склади пороху та виробничий корпус Збройового заводу в Гірайте, а також Вільнюський логістичний центр компанії Lietuvos paštas ("Пошта Литви").

Це передбачено у підготовленому міністерством проєкті поправок до Закону про охорону об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення національної безпеки. Уряд розгляне його в середу.

Згідно з проєктом, метою є забезпечення безперебійної роботи державних інформаційних ресурсів, систем інформування та оповіщення населення, оборонної промисловості, а також поштових і логістичних функцій.

Зокрема, як зазначено, державні центри обробки даних використовуються для зберігання та управління державними інформаційними системами, реєстрами та іншими інформаційними ресурсами.

Вільнюська телевежа та Каунаська радіорелейна станція – для передачі сигналів радіо– та телепрограм, попереджувальних повідомлень та іншої важливої для суспільства інформації.

"Порушення в роботі цих об’єктів, незаконний доступ, саботаж або втрата контролю можуть спричинити значні негативні наслідки", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Також підкреслюється, що технологічні лінії, обладнання, системи контролю, документація та запаси сировини Збройового заводу в Гірайте утворюють єдиний комплекс, який відображає значні інвестиції та який важко відновити.

"Ці об’єкти безпосередньо пов’язані з базою оборонної промисловості держави та потенціалом з виробництва боєприпасів, збереження й розвиток якого визнано пріоритетом як на національному рівні, так і на рівні Європейського Союзу. Водночас вони є реальними потенційними цілями для саботажу, диверсій та інших дій гібридного характеру", – зазначає міністерство.

Своєю чергою включення логістичного центру "Lietuvos paštas" дозволить краще управляти ризиками його безпеки та покращить функціонування універсальних поштових послуг, розподілу посилок і кореспонденції в умовах кризи, екстремальної ситуації або мобілізації.

Також нещодавно стало відомо, що на об’єктах стратегічної інфраструктури Литви буде підвищено рівень пильності після нещодавньої спроби підпалу компанії, що зберігає обладнання Starlink на околиці Вільнюса.

Тим часом в Естонії пропонують розширити повноваження влади щодо обмеження мобільного зв’язку.