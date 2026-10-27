В Литве предлагают расширить список важных для нацбезопасности объектов

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы предлагает правительству расширить перечень объектов, имеющих важное значение для национальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В частности, в этот перечень предлагается включить имущество и оборудование, находящиеся в ведении Реестрового центра и Литовского центра радио и телевидения, центры обработки данных, Вильнюсскую телебашню, Каунасскую радиорелейную станцию, открытые склады пороха и производственный корпус Оружейного завода в Гирайте, а также Вильнюсский логистический центр компании Lietuvos paštas ("Почта Литвы").

Это предусмотрено в подготовленном министерством проекте поправок к Закону об охране объектов, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности. Правительство рассмотрит его в среду.

Согласно проекту, целью является обеспечение бесперебойной работы государственных информационных ресурсов, систем информирования и оповещения населения, оборонной промышленности, а также почтовых и логистических функций.

В частности, как указано, государственные центры обработки данных используются для хранения и управления государственными информационными системами, реестрами и другими информационными ресурсами.

Вильнюсская телебашня и Каунасская радиорелейная станция – для передачи сигналов радио– и телепрограмм, предупредительных сообщений и другой важной для общества информации.

"Нарушения в работе этих объектов, незаконный доступ, саботаж или потеря контроля могут повлечь за собой значительные негативные последствия", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Также подчеркивается, что технологические линии, оборудование, системы контроля, документация и запасы сырья Оружейного завода в Гирайте образуют единый комплекс, отражающий значительные инвестиции и который трудно восстановить.

"Эти объекты напрямую связаны с базой оборонной промышленности государства и потенциалом по производству боеприпасов, сохранение и развитие которого признано приоритетом как на национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза. В то же время они являются реальными потенциальными целями для саботажа, диверсий и других действий гибридного характера", – отмечает министерство.

В свою очередь, включение логистического центра "Lietuvos paštas" позволит лучше управлять рисками его безопасности и улучшит функционирование универсальных почтовых услуг, распределения посылок и корреспонденции в условиях кризиса, экстремальной ситуации или мобилизации.

Также недавно стало известно, что на объектах стратегической инфраструктуры Литвы будет повышен уровень бдительности после недавней попытки поджога компании, хранящей оборудование Starlink на окраине Вильнюса.

Между тем в Эстонии предлагают расширить полномочия властей в отношении ограничения мобильной связи.