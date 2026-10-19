Литва посилить захист критичної інфраструктури після спроби підпалу обладнання Starlink
На об’єктах стратегічної інфраструктури Литви буде підвищено рівень пильності після нещодавньої спроби підпалу компанії, що зберігає обладнання Starlink на околиці Вільнюса, яку влада назвала диверсією, пов’язаною з Росією.
Про це повідомив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс, якого цитує LRT, пише "Європейська правда".
Після засідання Комісії з питань національної безпеки глава уряду анонсував посилення заходів безпеки на об’єктах критичної інфраструктури Литви.
Сінкявічюс заявив, що для підпалу приміщень підприємства у Вільнюсі, де здійснює діяльність американська компанія SpaceX, використовувалися запальні рідини та "коктейлі Молотова". Пожежу, як зазначив прем’єр, вчасно помітив охоронець приміщень і почав гасити осередки вогню, на місце було викликано пожежників-рятувальників.
Антени Starlink не загорілися, блок управління отримав незначні пошкодження.
"Ми розглядаємо це як диверсію і розшукуємо осіб, які скоїли цей злочин. У цьому контексті було домовлено, що на об’єктах, які управляють критичною інфраструктурою державного значення (а їх у нас понад 15), рівень пильності буде підвищено з урахуванням ситуації", – заявив Сінкявічюс.
За його словами, рівень готовності підвищується з понеділка.
"Підвищений рівень готовності означає, що більша кількість сил і більше уваги буде приділятися цим об’єктам, а також технічне та фізичне залучення до їхньої охорони", – пояснив глава уряду.
18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.
Зазначається, що Литва розглядає спробу підпалу базової станції Starlink компанії SpaceX як пов’язану з Росією диверсію, спрямовану на підрив військового потенціалу України.
Того ж дня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.