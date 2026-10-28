ЗМІ: США попередили країни Перської затоки про можливе відновлення війни з Іраном

Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

Про це стало відомо The Wall Street Journal із від обізнаних посадовців, передає "Європейська правда".

За даними відстеження польотів та інформацією двох посадовців, американські збройні сили відправляють до Ізраїлю з Техасу додаткову систему Patriot для посилення протиракетної оборони країни.

За словами співрозмовників, американські війська в регіоні поповнюють запаси боєприпасів, а бомбардувальники та винищувачі готуються до ударів.

Також зазначається, що додаткова ударна група авіаносців та експедиційний підрозділ морської піхоти також готові приєднатися до флотилії з приблизно 20 інших військових кораблів, що діють на Близькому Сході наступного місяця, хоча деякі кораблі можуть бути замінені.

Білий дім заявив, що не коментуватиме "чутливі військові плани, які можуть існувати або не існувати".

"Президент Трамп залишає відкритими всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї", – заявили там.

Раніше ЗМІ писали, що американські війська на Близькому Сході готові розпочати нові, потенційно масштабні військові операції проти Ірану "протягом 96 годин після отримання" наказу від президента Дональда Трампа.

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Сам Трамп раніше говорив, що "настає час приймати рішення" щодо того, чи укласти угоду з Тегераном, чи відновити атаки.