СМИ: США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении войны с Ираном

Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к краткосрочной и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

Об этом стало известно The Wall Street Journal от осведомленных чиновников, передает "Европейская правда".

По данным мониторинга полётов и информации двух чиновников, американские вооружённые силы отправляют в Израиль из Техаса дополнительную систему Patriot для усиления противоракетной обороны страны.

По словам собеседников, американские войска в регионе пополняют запасы боеприпасов, а бомбардировщики и истребители готовятся к ударам.

Также отмечается, что дополнительная ударная группа авианосцев и экспедиционное подразделение морской пехоты также готовы присоединиться к флотилии из примерно 20 других военных кораблей, действующих на Ближнем Востоке, в следующем месяце, хотя некоторые корабли могут быть заменены.

Белый дом заявил, что не будет комментировать "конфиденциальные военные планы, которые могут существовать или не существовать".

"Президент Трамп оставляет открытыми все варианты, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного оружия", – заявили там.

Ранее СМИ писали, что американские войска на Ближнем Востоке готовы начать новые, потенциально масштабные военные операции против Ирана "в течение 96 часов после получения" приказа от президента Дональда Трампа.

По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Сам Трамп ранее говорил, что "настает время принимать решение" о том, заключать ли соглашение с Тегераном или возобновить атаки.