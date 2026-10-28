Трамп стверджує, що "незабаром" відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що незабаром має відбутися зустріч між українським лідером Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ, передає Офіційний акаунт Білого дому Rapid Response у Х, пише "Європейська правда".

Трамп заявив про "значний прогрес" довкола ситуації з російсько-українською війною.

"Незабаром відбудеться зустріч, і я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – сказав він.

Після цього у Трампа уточнили, між ким відбудеться зустріч.

"З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – відповів він.

Як відомо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.